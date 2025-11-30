بالفيديو والصور …الآلاف من كشّافة المهدي (عج) يصطفّون على طريق المطار ترحيبًا بقداسة البابا لاوون الرابع عشر

اصطفّ الآلاف من كشّافة الإمام المهدي (عج) على طول طريق المطار وصولًا إلى القصر الجمهوري، في استقبال مهيب لقداسة البابا لاوون الرابع عشر، تعبيرًا عن المحبة والاحترام لهذه الزيارة التاريخية.

وشارك في الاستقبال الأفواج من الأشبال والزهرات والكشافة والجوالة إلى جانب القادة والقائدات، إضافة إلى الفرق الموسيقية الكشفية التي عزفت مقطوعات خاصة بالمناسبة، في مشهد حضاري عكس روح الانفتاح والالتزام الأخلاقي التي تميّز أبناء الجمعية.

وجاء هذا الحضور الكبير ليؤكّد القيم السامية التي تحملها جمعية كشّافة المهدي في تعزيز العيش المشترك، وترسيخ ثقافة الأخوّة والمحبة بين مختلف مكوّنات المجتمع اللبناني. وتجسيد حقيقي بالقول والفعل للعيش المشترك في وطننا لبنان.

المصدر: جمعية كشافة الإمام المهدي