تقرير مصور |مُسيّرات المقاومة تصل شوميرا وتُربك الحسابات العسكرية

المُسيّرات الانقضاضية لحزب الله لا تقتل وتصيب جنود الاحتلال فقط، بل تُنهي زمنًا من الغطرسة والغرور التكنولوجي الذي طالما تفاخر به الاحتلال.

ودعا قائد المنطقة الشمالية جنوده إلى حماية أنفسهم عبر التمويه من خطر المُسيّرات، في ظل عدم التوصل إلى حلول فعّالة لمواجهتها، حتى على مستوى تجارب دول أخرى مثل أوكرانيا.

وفي السياق نفسه، يخلي رئيس أركان العدو، إيال زامير، مسؤوليته من هذا المأزق، معتبرًا أن المهمة التي وُكّل بها من قبل المستوى السياسي قد أُنجزت، رغم التساؤلات المطروحة حول طبيعة هذا الإنجاز.

كما باتت المنطقة الأمنية بلا فائدة تُذكر في ظل تطور قدرات مُسيّرات حزب الله، والتي وصلت إلى مستوطنة شوميرا.

