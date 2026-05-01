“آسيان”: حرب الشرق الأوسط تهدد أمن الطاقة العالمي ونمو المنطقة

أعرب وزراء الاقتصاد في دول رابطة آسيان، في بيان مشترك ، عن قلقهم الشديد من تصاعد الحرب في الشرق الأوسط كتهديد مباشر لأمن الطاقة العالمي، محذرين من تباطؤ كبير في نمو المنطقة.

وأشار البيان إلى أن الاضطرابات في طرق الملاحة الرئيسية، خاصة مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو ربع صادرات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية – وأكثر من 80% منها إلى آسيا – تشكل مخاطر جسيمة، مع تقلبات في أسعار الطاقة وارتفاع حاد في تكاليف الشحن والتأمين واللوجستيات.

ويؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل إلى تأثيرات متسلسلة على قطاع الغذاء، بما في ذلك أسعار الأسمدة واضطراب سلاسل الإمداد، مما يرفع تكاليف المعيشة في المنطقة ويضر الأسر ذات الدخل المنخفض والشركات الصغيرة أكثر من غيرها.

وأكد الوزراء التزامهم بتجنب الحواجز التجارية غير الضرورية للمدخلات الغذائية والطاقة أثناء الأزمات، مع الحفاظ على انسيابية الحدود والموانئ والمطارات لتدفق السلع الأساسية.

كما دعوا إلى دراسة تخزين النفط إقليميا، وتعزيز التنسيق مع المؤسسات المالية الدولية لتعزيز المرونة الاقتصادية للمنطقة.

المصدر: رويترز