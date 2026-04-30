الحرس الثوري: ⁠إيران عمود استقرار المنطقة والقوات البحرية لحرس الثورة لن تدخر جهداً لإدارة مضيق هرمز

اعتبر حرس الثورة الإسلامية بمناسبة اليوم الوطني للخليج الفارسي ان ” هذا الممر المائي الحيوي هو شريان الحياة الاقتصادية والطاقة والاتصال في المنطقة”.

واضاف:” أمن الممر المائي لا يتحقق إلا من خلال التدبير والمشاركة الجماعية الفاعلة لدول الخليج الفارسي ومن دون وجود الأجانب أو القوى المتغطرسة”.

وتابع:” الخليج الفارسی يتعرض لتأثيرات الحرب المفروضة الأميركية الإسرائيلية وتسلط حكام البيت الأبيض الفاسدين”.

واكد ان” ⁠الظروف الراهنة في الخليج الفارسي تؤكد ضرورة الحفاظ على الاستقرار والأمن والتعاون الذكي الإقليمي أكثر من أي وقت مضى”.

واشارالى ان” ⁠إيران عمود استقرار المنطقة، والقوات البحرية لحرس الثورة لن تدخر جهداً لإدارة مضيق هرمز وحماية الحقوق الإيرانية”.

