الخميس   
   30 04 2026   
   12 ذو القعدة 1447   
   بيروت 15:00
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    الحرس الثوري: ⁠إيران عمود استقرار المنطقة والقوات البحرية لحرس الثورة لن تدخر جهداً لإدارة مضيق هرمز

      اعتبر حرس الثورة الإسلامية بمناسبة اليوم الوطني للخليج الفارسي ان ” هذا الممر المائي الحيوي هو شريان الحياة الاقتصادية والطاقة والاتصال في المنطقة”.
      واضاف:” أمن الممر المائي لا يتحقق إلا من خلال التدبير والمشاركة الجماعية الفاعلة لدول الخليج الفارسي ومن دون وجود الأجانب أو القوى المتغطرسة”.
      وتابع:” الخليج الفارسی يتعرض لتأثيرات الحرب المفروضة الأميركية الإسرائيلية وتسلط حكام البيت الأبيض الفاسدين”.
      واكد ان” ⁠الظروف الراهنة في الخليج الفارسي تؤكد ضرورة الحفاظ على الاستقرار والأمن والتعاون الذكي الإقليمي أكثر من أي وقت مضى”.
      واشارالى ان” ⁠إيران عمود استقرار المنطقة، والقوات البحرية لحرس الثورة لن تدخر جهداً لإدارة مضيق هرمز وحماية الحقوق الإيرانية”.

      المصدر: مواقع

      مواضيع ذات صلة

      "فيغور" و"مالي" تتحدّيان الحصار الأميركي وتعبران مضيق هرمز

      قفزة تاريخية في أسعار النفط.. برنت يتجاوز 120 دولارا لأول مرة منذ 2022

      قفزة تاريخية في أسعار النفط.. برنت يتجاوز 120 دولارا لأول مرة منذ 2022

      الأمم المتحدة: تراجع عبور السفن في مضيق هرمز بنسبة 95%

      الأمم المتحدة: تراجع عبور السفن في مضيق هرمز بنسبة 95%