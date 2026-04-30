الحرس الثوري: ⁠إيران عمود استقرار المنطقة والقوات البحرية لحرس الثورة لن تدخر جهداً لإدارة مضيق هرمز

اعتبر حرس الثورة الإسلامية بمناسبة اليوم الوطني للخليج الفارسي ان ” هذا الممر المائي الحيوي هو شريان الحياة الاقتصادية والطاقة والاتصال في المنطقة”.
واضاف:” أمن الممر المائي لا يتحقق إلا من خلال التدبير والمشاركة الجماعية الفاعلة لدول الخليج الفارسي ومن دون وجود الأجانب أو القوى المتغطرسة”.
وتابع:” الخليج الفارسی يتعرض لتأثيرات الحرب المفروضة الأميركية الإسرائيلية وتسلط حكام البيت الأبيض الفاسدين”.
واكد ان” الظروف الراهنة في الخليج الفارسي تؤكد ضرورة الحفاظ على الاستقرار والأمن والتعاون الذكي الإقليمي أكثر من أي وقت مضى”.
واشارالى ان” إيران عمود استقرار المنطقة، والقوات البحرية لحرس الثورة لن تدخر جهداً لإدارة مضيق هرمز وحماية الحقوق الإيرانية”.
