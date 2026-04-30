سجال محتدم في الكونغرس: الديمقراطيون يصفون الحرب مع إيران بـ”المستنقع” وكلفة تتجاوز 25 مليار دولار

شهدت جلسة استماع في مبنى الكابيتول هيل مخصصة لمناقشة ميزانية السنة المالية 2027 العسكرية، تحولاً لافتاً نحو جدل سياسي حاد حول الحرب مع إيران، وسط تبادل الاتهامات بين الديمقراطيين وإدارة الرئيس الأمريكي.

وخلال الجلسة، قدّم وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث أول إحاطة له أمام الكونغرس منذ بدء الاشتباكات، مؤكداً في بيانه الافتتاحي أن سير العمليات العسكرية مع إيران “يسير على ما يرام”، قبل أن يوجه انتقادات حادة للديمقراطيين، واصفاً إياهم بأنهم “أكبر عقبة أمام تحقيق النصر”.

وقال هيغسيث أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب إن “أكبر تحدٍ نواجهه في هذه المرحلة هو التصريحات الضعيفة والانهزامية الصادرة عن الديمقراطيين وبعض الجمهوريين”، مضيفاً أن هذه المواقف “تؤثر سلباً على معنويات الجيش”.

في المقابل، ردّ النواب الديمقراطيون على تصريحات الوزير بنبرة تصعيدية، ووجهوا له ولقيادة البنتاغون والرئيس دونالد ترامب انتقادات تتعلق بتكاليف الحرب، ونقص الذخائر، وتداعيات القصف، إضافة إلى تأثيرات الصراع على أسعار الوقود داخل الولايات المتحدة.

وقال النائب الديمقراطي عن كاليفورنيا جون غارامندي إن إدارة الحرب “ضللت الرأي العام منذ البداية”، واصفاً ما يجري بأنه “مستنقع جديد في الشرق الأوسط” و”كارثة جيوسياسية” و”جرح ذاتي الصنع”.

وردّ هيغسيث على هذه التصريحات قائلاً إن وصف الحرب بـ”المستنقع” يسيء إلى الجيش ويمنح الخصوم “ذريعة دعائية”، مضيفاً: “كان ينبغي ألا يُطلق هذا الوصف بعد شهرين فقط من العمليات”.

وشهدت الجلسة، التي استمرت نحو ست ساعات، سجالاً حاداً أيضاً حول الكلفة المالية للحرب، حيث قدّر مسؤول مالي في البنتاغون، جولز دبليو. هيرست، تكلفة العمليات بنحو 25 مليار دولار حتى الآن، موضحاً أن الجزء الأكبر منها يذهب إلى الذخائر والعمليات والصيانة واستبدال المعدات.

وقال النائب آدم سميث إن الإدارة “لم تقدم هذه الأرقام منذ فترة طويلة رغم الطلبات المتكررة”، في حين اعتبر الديمقراطيون أن غياب الشفافية المالية يعمّق الجدل حول جدوى استمرار الحرب.

ونقلت صحيفة “واشنطن تايمز” أن انتقادات الديمقراطيين للحرب كانت تتصاعد بشكل ملحوظ خلال الجلسة، فيما كان هيغسيث يرفض الإجابة بشكل مباشر عن بعض الأسئلة، محيلاً إلى “الخيارات البديلة” في كل مرة، ما أدى إلى احتدام النقاش وتبادل الصراخ بين الطرفين داخل القاعة.

