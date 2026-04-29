كيف يمكن لخروج الإمارات من “أوبك” أن يؤثر على العلاقات التجارية مع السعودية؟

يضعف انسحاب الإمارات من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) سيطرة المجموعة على أسواق النفط العالمية، ويهدد بتوسيع مساحة الخلاف مع جارتها السعودية، القائد الفعلي للمنظمة.

ويرى محللون أن “العلاقة بين الإمارات والسعودية تتجه نحو مواجهة منذ فترة، بدءا من تباين السياسات النفطية وصولا إلى التوترات الجيوسياسية حول اليمن والسودان، فضلا عن التنافس الاقتصادي المتزايد”، واضافوا ان “حدوث قطيعة اقتصادية أمر مستبعد ولن يخدم مصلحة أي من الطرفين”.

وبالسياق، قال المدير الإداري في (إس.آي.إيه-إنرجي إنترناشونال) فريد محمدي إن “المزيد من النزاعات والاضطرابات التي تعرقل سير الأعمال في المنطقة هو آخر ما تحتاج إليه دول مجلس التعاون الخليجي”.

