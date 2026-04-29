الخميس   
   30 04 2026   
   12 ذو القعدة 1447   
   بيروت 01:00
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    اقتصاد

    كيف يمكن لخروج الإمارات من “أوبك” أن يؤثر على العلاقات التجارية مع السعودية؟

    يضعف انسحاب الإمارات من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) سيطرة المجموعة على أسواق النفط العالمية، ويهدد بتوسيع مساحة الخلاف مع جارتها السعودية، القائد الفعلي للمنظمة.

    ويرى محللون أن “العلاقة بين الإمارات والسعودية تتجه نحو مواجهة منذ فترة، بدءا من تباين السياسات النفطية وصولا إلى التوترات الجيوسياسية حول اليمن والسودان، فضلا عن التنافس الاقتصادي المتزايد”، واضافوا ان “حدوث قطيعة اقتصادية أمر مستبعد ولن يخدم مصلحة أي من الطرفين”.

    وبالسياق، قال المدير الإداري في (إس.آي.إيه-إنرجي إنترناشونال) فريد محمدي إن “المزيد من النزاعات والاضطرابات التي تعرقل سير الأعمال في المنطقة هو آخر ما تحتاج إليه دول مجلس التعاون الخليجي”.

    المصدر: رويترز

    

    ورقة سياسية: تأثير الحرب على الإمارات

    ورقة سياسية: تأثير الحرب على الإمارات

    الإمارات تعلن انسحابها من «أوبك» و«أوبك بلس»لتعزيز مرونتها في تلبية الطلب العالمي على الطاقة

    الإمارات تعلن انسحابها من «أوبك» و«أوبك بلس»لتعزيز مرونتها في تلبية الطلب العالمي على الطاقة

    “أكسيوس”: “إسرائيل” أرسلت “القبة الحديدية” إلى الإمارات مع اندلاع الحرب على إيران

    “أكسيوس”: “إسرائيل” أرسلت “القبة الحديدية” إلى الإمارات مع اندلاع الحرب على إيران