الحرس الثوري الإيراني يعلن اعتقال 4 من عناصر “جماعات انفصالية”

أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان له، عن اعتقال أربعة من أعضاء ما وصفها بـ«الجماعات الانفصالية»، وضبط عدد من بنادق الكلاشينكوف والمسدسات والقنابل اليدوية، إضافة إلى أجهزة «ستارلينك» للاتصالات الفضائية، في محافظة كردستان غرب إيران.

وأفادت وكالة «مهر» للأنباء، بأنه جاء في بيان الحرس الثوري الصادر يوم الثلاثاء 28 أبريل/نيسان 2026، أن «مقر حمزة سيد الشهداء (عليه السلام) التابع للقوات البرية للحرس الثوري، ومن خلال الرصد الاستخباري، تمكن من تحديد واعتقال أربعة عناصر مأجورين تابعين لجماعات إرهابية انفصالية، كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية في محافظة كردستان».

وأضاف البيان أنه «تم خلال العملية ضبط معدات تهدد الأمن، شملت بنادق كلاشينكوف، ومسدسات، وذخائر، وقنابل يدوية، ووثائق هوية مزورة، وأجهزة اتصالات فضائية (ستارلينك)».

وتابع الحرس الثوري في بيانه أنه «يحذر العناصر الإرهابية المأجورة بأن مقر حمزة سيد الشهداء يضع تحركات القوى الإرهابية تحت رصد استخباري كامل، وسيرد بحزم وقوة وبشكل يبعث على الندم، دون تهاون، على أي إجراء يستهدف أمن منطقة شمال غرب البلاد».

المصدر: وكالة مهر