الرئيس جوزاف عون يبحث الأوضاع الأمنية والاعتداءات الإسرائيلية مع قادة عسكريين ووفود سياسية وبلدية

عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الأوضاع الأمنية في البلاد في ضوء التطورات الأخيرة واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية، مع كل من وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، ووزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، وقائد الجيش العماد رودولف هيكل.

ومن زوار قصر بعبدا النائب ميشال دويهي حيث تم البحث في آخر التطورات، واكد الدويهي لمسار المفاوضات المباشرة مع الكيان الصهيوني.

واستقبل عون ايضاً وفدا من وجهاء واتحاد بلديات حاصبيا والعرقوب الذين طالبو الدولة بأمين الحماية، والتعويض التي الخسائر التي لحقت بالمزارعين والمواطنين جراء العدوان الصهيوني.

المصدر: موقع المنار