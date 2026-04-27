الإثنين   
   27 04 2026   
   9 ذو القعدة 1447   
   بيروت 15:53
    الرئيس جوزاف عون يبحث الأوضاع الأمنية والاعتداءات الإسرائيلية مع قادة عسكريين ووفود سياسية وبلدية

    عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الأوضاع الأمنية في البلاد في ضوء التطورات الأخيرة واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية، مع كل من وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، ووزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، وقائد الجيش العماد رودولف هيكل.
    ومن زوار قصر بعبدا النائب ميشال دويهي حيث تم البحث في آخر التطورات، واكد الدويهي لمسار المفاوضات المباشرة مع الكيان الصهيوني.
    واستقبل عون ايضاً وفدا من وجهاء واتحاد بلديات حاصبيا والعرقوب الذين طالبو الدولة بأمين الحماية، والتعويض التي الخسائر التي لحقت بالمزارعين والمواطنين جراء العدوان الصهيوني.

    المصدر: موقع المنار

    وزارة الأشغال تواصل حملة «إعادة وصل لبنان» بفتح الطرقات المتضررة في الجنوب

    لقاء وزاري في السراي برئاسة نواف سلام: التأكيد على التنسيق الحكومي وأولوية الاستقرار المالي

    تقارير مصورة | عملية الطيبة تكشف الخلاف داخل الكيان حول مواجهة حزب الله

