تقارير مصورة | مقترح إيراني عبر باكستان لفتح هرمز وإنهاء الحرب

نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي ومصدرين مطلعين أن ​إيران​ قدمت عبر وسطاء باكستانيين مقترحا جديدا إلى ​الولايات المتحدة​، يهدف إلى التوصل لاتفاق يشمل إعادة فتح ​مضيق هرمز​ وإنهاء الحرب.

وبحسب مسؤول أميركي، يدعو المقترح إلى تأجيل المفاوضات النووية إلى مرحلة لاحقة.

ووفق مصادر مطلعة، ناقش وزير الخارجية الإيراني ​عباس عراقجي​ خلال زيارته إلى باكستان هذا المقترح، الذي يركز في مرحلته الأولى على معالجة أزمة مضيق هرمز والحصار الأميركي، على أن يتم لاحقا الانتقال إلى المفاوضات النووية.

كما يتضمن المقترح، بحسب المصادر، تمديد وقف إطلاق النار لفترة طويلة أو التوصل إلى اتفاق دائم لإنهاء الحرب، قبل البدء بأي مفاوضات نووية.وأفادت المصادر أن الوسطاء الباكستانيين نقلوا المقترح إلى البيت الأبيض، في حين لا يزال من غير الواضح مدى استعداد واشنطن لبحثه.

المصدر: موقع المنار