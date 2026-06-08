حركة المجاهدين الفلسطينية: الوحدة الحقيقية للأمة تتجسد في هذه اللحظات في ساحات الجهاد والمقاومة

باركت حركة المجاهدين الفلسطينية اليوم الاثنين “إعلان القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة للعدو الصهيوني في البحر الأحمر ، وكذلك العمليات البطولية التي نفذتها نصرة للمظلومين من أمتنا وتحدياً للغطرسة الصهيونية والأمريكية”.

وقالت في بيان إن “هذا الرد اليمني، الذي يتقاطع مع الايراني المبارك، هو امتداد للموقف اليمني الأصيل الذي ناصر الشعب الفلسطيني منذ بداية الحرب الصهيونية الظالمة عليه”.

هذا وجددت التأكيد بأن “العدو الصهيوني والأمريكي هما التهديد الحقيقي لأمتنا ولشعوب العالم أجمع، وأن مواجهتهما انتصارٌ لكل القيم الإنسانية والأخلاقية”.

وإذ أشادت الحركة بالرد الايراني واليمني المبارك، أكدت أن “الوحدة الحقيقية للأمة تتجسد في هذه اللحظات في ساحات الجهاد والمقاومة، وأن الجهود يجب أن تتضافر في مواجهة المشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة”.

المصدر: موقع المنار