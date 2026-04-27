قصف إسرائيلي وعمليات نسف شرقي قطاع غزة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي – اليوم الاثنين- خروقات وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر القصف وإطلاق النار وعمليات نسف ما تبقى من مباني شرقي القطاع.

وقالت مصادر محلية إن مدفعية الاحتلال قصفت صباح اليوم المناطق الشرقية من مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، إلى جانب إطلاق النار بكثافة.

كما نفذت عمليات نسف شرقي مدينة غزة، وخانيونس جنوبي القطاع، وسمعت انفجارات ضخمة أثناء ذلك.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي تجاه أماكن النازحين، إلى جانب عمليات النسف والتدمير داخل ما يعرف بالخط الأصفر، مع الاستمرار في القيود على حركة البضائع والمساعدات والسفر.

ووفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 809 شهداء، إضافة إلى 2267 إصابة، إلى جانب تسجيل 761 حالة انتشال.

كما بلغت الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 نحو 72,585 شهيدًا و172,370 إصابة، في مؤشر على الكلفة البشرية الثقيلة للحرب المستمرة على القطاع.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام