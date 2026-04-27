    ديفنس نيوز: سياسة الرجل المجنون لترامب لم تنفع مع إيران

      اعتبرت صحيفة Defense News أن سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه إيران، القائمة على ما يُعرف بـ“نظرية الرجل المجنون”، لم تنجح في تحقيق الأمن أو الاستقرار، بل كشفت عن ارتباك في النهج الأميركي.

      وأشارت الصحيفة إلى أن “التهديدات المتكررة والتصعيد العسكري، رغم وقف إطلاق النار، لم تؤدِ إلى تغيير سلوك طهران أو إعادة فتح مضيق هرمز”، معتبرة أن “الدبلوماسية الصاخبة” أضعفت فرص التهدئة.

      وأضافت أن “الإفراط في استخدام التهديدات أفقد هذه النظرية فعاليتها، خاصة في ظل تراجع المصداقية داخلياً وخارجياً، إلى جانب تحديات عسكرية مثل استنزاف الذخائر”.

      ورأت الصحيفة أن اعتماد واشنطن على أسلوب “الإجبار” بدل الردع زاد من حدة التوتر، من دون تحقيق مكاسب سياسية، محذرة من أن هذا النهج يفاقم المخاطر في المنطقة من دون تقديم مسار واضح لخفض التصعيد.

      المصدر: ديفنس نيوز

