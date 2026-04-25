تقرير مصور | طهران تتمسك بشروطها… وباكستان في قلب الوساطة مع واشنطن

في إطار جولته الإقليمية، شكّلت إسلام آباد المحطة الأولى لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، حيث عقد سلسلة لقاءات مهمة مع القيادتين السياسية والعسكرية في باكستان، وتصدّر الملف التفاوضي ومستجداته جدول البحث.

وقدمت باكستان مقترحات جديدة، لكن ايران اصرت على ان اميركا اخلت بتعهد فك حصار الموانئ، واحرجت رئيس اركان الجيش الباكستاني الذي كان قد صرح بان الحصار سينتهي بعد اتصاله بترامب، رفض الوزير الايراني اجراء مفاوضات مع ويتكوف وكوشنير يعبر ان تمسك بالتزام مطالبها قبل خوض اي جولة مفاوضات.

زيارة عراقجي جاءت مغايرة من حيث التوقيت والمضمون، الأمر الذي أظهر تغيراً بارزاً في سياق المسار التفاوضي من جهته، رأى المحلل السياسي نادر بلوش أن غياب التنسيق للقاء وفد أميركي خلال الزيارة يعيد المفاوضات إلى مستوى غير مباشر، حيث تتولى باكستان نقل الرسائل بين طهران وواشنطن،وهنا تكون إيران زادت الضغط على واشنطن من ناحية تراجع المسار التفاوضي خطوة للوراء واصلاح ذلك مرهون بفك الحصار وتقديم مطالب غير تعجيزية…

.ويرى مراقبون ان زيارة عراقجي لإسلام آباد تعني ان طهران مستمرة في مسار التفاوض، لكن نجاحه مرهون بنجاح جهود باكستان في اقناع واشنطن بتخفيض مستوى المطالب وفك الحصار غير المبرر…

