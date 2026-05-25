رابطة معلمي التعليم الأساسي تهنئ اللبنانيين بعيد الأضحى المبارك

تتقدم رابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، بأصدق التهاني وأطيب التمنيات إلى اللبنانيين عامة والأسرة التربوية كافة، سائلين الله أن يعيده على وطننا الحبيب لبنان بالأمن والاستقرار، وعلى زملائنا المعلّمين بالصحة والعطاء والتقدّم، وأن يرحم الشهداء ويشفي الجرحى لا سيما المعلمين والطلاب منهم.

وقالت في بيان “إنّ رسالة التعليم ستبقى أساس بناء الأوطان وصناعة الأجيال، من هنا وجب على المسؤولين الإسراع بعقد جلسة نيابية مخصصة لإقرار الرواتب الست بعيداً عن المزايدات التي تتم على حساب لقمة عيش المواطن، فالمعلمون وسائر القطاع العام يستحقون ذلك”.

وأضافت “ان الرابطة تطالب الحكومة بالإسراع في درس سلسلة عادلة تتماشى مع الواقع المعيشي وحفظ حق المتقاعدين ، وإلا الانفجار الاجتماعي، وتبقى مراقبة الامتحانات مرهونة بالتقدم في هذا الإطار.

كما وتطالب معالي وزيرة التربية إعادة النظر بانطلاقة العام الدراسي القادم عبر اعتماد ما يلي:

فترة تحضيرية من ٩/١ لغاية ٩/١٤ وتتضمن تسجيل التلاميذ الجدد، اجراء امتحانات الدخول، تكوين الشعب وإعداد البرامج.

التقييم التشخيصي ابتداءً من ٩/١٥ لغاية ٢٠٢٦/٩/٢٨ ووضع خطة لمعالجة الفاقد التعليمي.

يبدأ التدريس الفعلي ٩/٢٩/ ٢٠٢٦

كما تثمن رابطة معلمي التعليم الرسمي في لبنان قرار الوزيرة بتوحيد المسميات الوظيفية للمتعاقدين مع بداية العام الدراسي القادم وتعتبره خطوة إصلاحية في طريق الألف ميل، وتؤكد أن الإصلاح التربوي لا يتم إلا باعتماد الملاك التعليمي الموحد.

المصدر: موقع المنار