    لبنان

    إدارة مرفأ بيروت تطلق وسائل دفع إلكترونية جديدة

      أطلقت إدارة واستثمار مرفأ بيروت وسائل دفع إلكترونية جديدة لتسديد الرسوم المرفئية إلى جانب صناديق الدفع داخل المرفأ، وذلك في إطار سياسة المكننة والتحول الرقمي التي تعتمدها، بهدف تسهيل الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات وتعزيز الشفافية.

      وأوضحت، في تعميم إلى المتعاملين معها، (المنشور على موقعها وحساباتها الرسمية) أن الدفع بات متاحاً عبر المنصّة الرسمية للمرفأ وتطبيق CAMA، إضافة إلى شبكة المصارف وتطبيق Net Commerce للدفع عبر الإنترنت، والبطاقات الائتمانية، بما يوفر الوقت والجهد ويواكب متطلبات العمل الحديثة.

      كما تعمل الإدارة على تطوير وتوسيع خيارات دفع إضافية، حيث سيتم قريباً وضع وسائل مكملة في الخدمة، على أن يتم الإعلان عنها تباعاً.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام