الخميس   
   09 07 2026   
   24 محرم 1448   
   بيروت 22:34
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مدفعية العدو الاسرائيلي تستهدف شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة

      مواضيع ذات صلة

      التلفزيون الإيراني: لا انفجارات في بندر عباس وقشم وسيريك وجاسك

      التلفزيون الإيراني: لا انفجارات في بندر عباس وقشم وسيريك وجاسك

      شخصيات إيرانية بارزة تشارك في وداع الإمام السيد علي الخامنئي في مشهد

      شخصيات إيرانية بارزة تشارك في وداع الإمام السيد علي الخامنئي في مشهد

      وزارة الخارجية العمانية: وزير الخارجية بحث هاتفياً مع نظيره الإيراني المستجدات الإقليمية الراهنة وأكدا على ضرورة وقف التصعيد العسكري

      وزارة الخارجية العمانية: وزير الخارجية بحث هاتفياً مع نظيره الإيراني المستجدات الإقليمية الراهنة وأكدا على ضرورة وقف التصعيد العسكري