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    وكالة “إرنا” عن نائب محافظ بوشهر: صوت الانفجار الذي سُمع قبل قليل في بوشهر كان نتيجة للاستجابة السريعة للدفاع الجوي

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