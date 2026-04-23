سموتريتش يدعو لتوسيع حدود الاحتلال ويصعّد ضد الفلسطينيين

صعّد وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش من مواقفه، داعياً إلى توسيع حدود الكيان لتشمل مناطق أوسع في غزة ولبنان وسوريا، معتبراً أن خطوط عام 1967 “غير قابلة للدفاع” ولا تلبي المتطلبات الأمنية.

وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام عبرية، وصف سموتريتش الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية بأنهم جزء مما سماه “محور الشر الإيراني”، في إطار خطاب تحريضي متواصل ضد الشعب الفلسطيني.

كما قلّل من الانتقادات الموجهة لعنف المستوطنين، مدعياً أنها “حملات مضللة”، ومعتبراً أن المستوطنين من “الأقل عنفاً”، على حد تعبيره، في تجاهل للانتهاكات المتكررة في الضفة الغربية.

وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تواصل توسيع النشاط الاستيطاني في الضفة بدعم وتنسيق مع الولايات المتحدة، لافتاً إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يؤيد هذا التوجه.

وأضاف أن حكومته تأمل في فرض السيادة الإسرائيلية على كامل أراضي الضفة الغربية مستقبلاً، رغم عدم تبني هذا الطرح بشكل رسمي حتى الآن من قبل الإدارة الأميركية، وفق قوله.

المصدر: وسائل إعلام عبرية