الخارجية الروسية ترى أنه من المبكر إلغاء توصيتها للروس بعدم السفر إلى الشرق الأوسط

قال نائب وزير خارجية روسيا غيورغي بوريسينكو إن الوزارة ليست مستعدة بعد لإلغاء توصيتها للمواطنين الروس بعدم السفر إلى دول الشرق الأوسط والخليج المتأثرة بالصراع الإيراني.

وأشار نائب الوزير إلى أنه لا يمكن استبعاد تجدد الأعمال العدائية في المنطقة.

ويوم أمس، أعلن نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي، دميتري فاخروكوف، أن وزارة التنمية الاقتصادية تنتظر موقف وزارة الخارجية الروسية بشأن رفع القيود المفروضة على مبيعات الرحلات السياحية إلى الإمارات العربية المتحدة.

وكانت هيئة الطيران المدني “روسافياتسيا” قد رفعت سابقا القيود المفروضة على الرحلات الجوية إلى الإمارات العربية عبر المجال الجوي الإيراني.

وأضاف بوريسينكو: “تواصل وزارة الخارجية حاليا تقييم الوضع غير المستقر في منطقة الخليج. ويعلم جميع مشاهدينا ومستمعينا من وسائل الإعلام أن الوضع هناك لا يزال متوترا للغاية، ولا يمكن استبعاد عودة الأعمال القتالية في المنطقة المذكورة. لهذا السبب وانطلاقا من الحرص على سلامة المواطنين الروس، تواصل وزارة الخارجية تقديم النصح بعدم السفر إلى هذه البلدان، وتنصح بالانتظار حتى عودة الأوضاع إلى طبيعتها بالكامل حتى لا تكون هناك أي تهديدات لسلامة مواطنينا”.

في 28 شباط / فبراير، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل قصف أهداف في إيران، ما أسفر عن مقتل أكثر من 3000 شخص. وفي 8 نيسان / أبريل، أعلنت واشنطن وطهران وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين.

وانتهت المحادثات اللاحقة في إسلام آباد دون التوصل إلى نتيجة. لم ترد أي تقارير عن تجدد الأعمال القتالية، لكن الولايات المتحدة بدأت حصارا على الموانئ الإيرانية.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية