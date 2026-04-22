وزارة الصحة اللبنانية: شهيدان وجريحة في غارتين على الطيري ومحاولات مستمرة لإنقاذ الإعلامية آمال خليل

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارتين شنّهما العدو الإسرائيلي على بلدة الطيري في قضاء بنت جبيل أدتا إلى سقوط شهيدين وجريحة، فيما لا تزال المحاولات مستمرة لإنقاذ الإعلامية آمال خليل.

وأضاف البيان أن العدو الإسرائيلي لاحق خليل وزميلتها زينب فرج، اللتين احتمتا من الغارة الأولى في منزل مجاور، قبل أن يستهدف المنزل الذي لجأتا إليه.

وأشار إلى أنه عند وصول الصليب الأحمر اللبناني لنقل المصابين، حال العدو دون إتمام المهمة الإنسانية، حيث أطلق قنبلة صوتية باتجاه سيارة الإسعاف واستهدفها بالرصاص، ما حال دون تمكن الطواقم من انتشال الإعلامية آمال خليل، فيما جرى نقل زينب فرج إلى المستشفى، إضافة إلى جثماني الشهيدين.

وأوضحت وزارة الصحة العامة أنها تشجب هذه الممارسات المرفوضة التي يواصل العدو ارتكابها بإصرار، معتبرة أن ما جرى يشكل خرقاً فاضحاً مزدوجاً تمثل في عرقلة جهود إنقاذ مواطنة معروفة بنشاطها الإعلامي المدني، فضلاً عن استهداف سيارة إسعاف تحمل بوضوح شارة الصليب الأحمر.

المصدر: وزارة الصحة