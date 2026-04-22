الرئيس جوزاف عون يدعو لوحدة الموقف لتعزيز قوة لبنان التفاوضية

اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون امام وفد “اللقاء الديموقراطي” برئاسة النائب تيمور جنبلاط ان المواقف التي تتمتع بعقلانية وطنية من شأنها ان تحقق مواكبة ضرورية لمسار المفاوضات الذي سينطلق بعد تثبيت وقف اطلاق النار، ورأى انه من المهم تفاعل اللبنانيين مع وحدة الموقف الوطني لتقوية الفريق اللبناني المفاوض في مقابل الوفد الإسرائيلي المفاوض كي لا يستغل أي ثغرة داخلية ليحقق أهدافه. وقال إن سفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادة معوض ستمثل لبنان في الاجتماع التحضيري المقرر الخميس في الخارجية الأميركية لتطرح مسألة تمديد مهلة اتفاق وقف اطلاق النار وتوقف إسرائيل عن عمليات الهدم في القرى والبلدات الجنوبية. وقال انه على تواصل دائم مع الرئيسين نبيه بري ونواف سلام والنائب السابق وليد جنبلاط وقيادات لبنانية عدة لمواكبة اتصالات تثبيت وقف النار.

من جهة ثانية دعا عون خلال ترؤسه اجتماعا امنيا في قصر بعبدا، الى التشدد في تطبيق التدابير التي اتخذها مجلس الوزراء في بيروت، وزيادة عديد القوى العسكرية والأمنية المنتشرة في العاصمة ومختلف المناطق اللبنانية والتنسيق بين الأجهزة الأمنية، ليأتي عملها متكاملا بما يحقق مصلحة المواطنين عموما والنازحين خصوصا.

وخلال استقباله اللجنة النيابية لحماية الأعيان المدنية ومنع التدمير المنهجي قال ان الاتصالات جارية لتمديد مهلة وقف اطلاق النار.