    لقاءات في عين التينة: والرئيس بري يتابع المستجدات السياسية والمالية وواقع الاتصالات

    استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الإتصالات شارل الحاج حيث جرى عرض للاوضاع العامة والمستجدات إضافة لاوضاع قطاع الاتصالات والاضرار التي لحقت به جراء العدوان الاسرائيلي، وعرض الحاج الجهود التي تبذلها فرق الوزارة لإصلاح الأضرار في مختلف المناطق اللبنانية لا سيما المناطق المتضررة.

    الرئيس بري تابع أيضا المستجدات والاوضاع العامة لاسيما المالية منها خلال استقباله وزير المالية ياسين جابر الذي وضعه بأجواء ونتائج زيارته والوفد الرسمي اللبناني الى العاصمة الأميركية واشنطن في إطار اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

    واستقبل رئيس المجلس النواب مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار وتناول البحث آخر التطورات . كما التقى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للاسكوا بالانابة مراد وهبة في زيارة وداعية بمناسبة إنتهاء مهامه في لبنان.

    مواضيع ذات صلة

    الاحتلال يواصل تجريف وتدمير القرى في مسعى لتحقيق صورة انجاز والمقاومة بالمرصاد

    الاحتلال يواصل تجريف وتدمير القرى في مسعى لتحقيق صورة انجاز والمقاومة بالمرصاد

    الرئيس جوزاف عون يدعو لوحدة الموقف لتعزيز قوة لبنان التفاوضية

    الرئيس جوزاف عون يدعو لوحدة الموقف لتعزيز قوة لبنان التفاوضية

    خروقات متواصلة لوقف إطلاق النار عند أطراف حولا ميس

    خروقات متواصلة لوقف إطلاق النار عند أطراف حولا ميس