8 شهداء بتجدد خروقات الاحتلال لوقف النار في غزة

استشهد سبعة مواطنين، منهم سيدة وطفل، اليوم الثلاثاء، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي مع مواصلتها انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في حين استشهدت مواطنة متأثرة بإصابتها بنيران عملاء الاحتلال.

وأفاد مصدر محلي باستشهاد المواطن خميس القصاص ثبيل ظهر اليوم في قصف من مسيرة إسرائيلية قرب حي الشيخ ناصر شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأكدت مصادر محلية وصول الشهيدة هبة جمال أبو شقفة صباح اليوم إلى مجمع الشفاء الطبي بعد إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على خيام النازحين في منطقة العطاطرة شمال قطاع غزة.

كما استشهد الطفل عبد الله دواس من سكان مخيم جباليا بنيران قوات الاحتلال شمال غزة.

وفجر اليوم، استشهد ثلاثة مواطنين بغارة إسرائيلية على خان يونس مع استمرار خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار، قبل أن يعلن استشهاد رابع متأثرًا بإصابته.

الشهيد ماجد علاء أبو موسى، الذي ارتقى في قصف على حي الأمل شمال غربي خانيونس، جنوب قطاع غزة

وقالت مصادر محلية: إن طائرة مسيّرة للاحتلال قصفت حاجزًا للأمن في حي الأمل غربي خان يونس ما أدى إلى ارتقاء الشهداء درويش صائب درويش العتال (٢٩ عاما) وسعد عبدالله حسن ابوهلال (٤٠ عاما) ماجد علاء أبو موسى، ومحمد مصطفى المؤمن أبو هلال الذي استشهد متأثرًا بإصابته.

ووفق المصادر؛ فإن العتال عقد كتابه قبل يوم واحد ليستشهد فجر اليوم بالاستهداف الإسرائيلي.

وفي جنوب قطاع غزة، استشهدت المواطنة رشا أبو جزر، صباح اليوم متأثرة بإصابتها بنيران مليشيات الاحتلال أمس في مواصي رفح.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي تجاه أماكن النازحين، إلى جانب عمليات النسف والتدمير داخل ما يعرف بالخط الأصفر، مع الاستمرار في القيود على حركة البضائع والمساعدات والسفر.

ووفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 784 شهيدًا، إضافة إلى 2214 إصابة، إلى جانب تسجيل 761 حالة انتشال.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام