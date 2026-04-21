سي إن إن: تصريحات ترامب حول الحرب مع إيران تفتقر للدقة وتُثير الشكوك

أفادت شبكة CNN في تحليل لها أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يقدّم معلومات غير دقيقة حتى بشأن أبسط القضايا المرتبطة بالحرب مع إيران، معتبرة أن ذلك يأتي ضمن نمط متصاعد خلال الفترة الأخيرة.

وذكرت الشبكة أن ترامب صرّح لصحيفة New York Post بأن نائبه جي دي فانس كان متوجهاً إلى باكستان للتفاوض مع إيران، إلا أن هذه المعلومات تبيّن لاحقاً عدم صحتها، حيث أكدت مصادر مطلعة أن الزيارة كانت مقررة في وقت لاحق.

كما أشار التحليل إلى تناقضات أخرى في تصريحات ترامب، من بينها ادعاؤه أن البابا أيد امتلاك إيران لسلاح نووي، وهو ما لم يصدر عن البابا ليون الرابع عشر. كذلك، وصف ترامب القدرات العسكرية الإيرانية بأنها “مدمّرة بالكامل”، رغم استمرار امتلاك طهران قدرات عسكرية فاعلة.

ونقلت الشبكة عن إريك بروير قوله إن أحد أبرز الفروقات في المرحلة الحالية هو صعوبة الوثوق بروايات الإدارة الأميركية، مشيراً إلى أن المحللين لم يواجهوا سابقاً هذا المستوى من التناقض في التصريحات.

وفي ختام تحليلها، اعتبرت “سي إن إن” أن تكرار المعلومات غير الدقيقة يجعل من الصعب التعامل مع تصريحات ترامب حول المفاوضات مع إيران كحقائق موثوقة، إلى حين إثباتها على أرض الواقع.

المصدر: وكالة تسنيم