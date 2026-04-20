باكستان | اتصال هاتفي بين شريف وبيزشكيان بشأن تطورات الوضع الإقليمي

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف امس الأحد، أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، قبيل محادثات مرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام آباد، مؤكدا استعداد حكومته للوساطة في النزاع.

وكتب شريف على منصة إكس “أجريت هذا المساء محادثة ودية وبنّاءة مع الرئيس الدكتور مسعود بيزشكيان بشأن تطورات الوضع الإقليمي”.

وأضاف “تبقى باكستان ملتزمة بالكامل بدورها كوسيط نزيه وصادق لتحقيق سلام دائم واستقرار إقليمي”.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قرر إرسال مفاوضين إلى باكستان الاثنين لإجراء محادثات مع إيران، قبل أيام من انتهاء وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، رغم أن طهران لم تحسم بعد مشاركتها، وفق تقارير.

المصدر: وكالة يونيوز