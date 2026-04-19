    وكالة الانباء الإيرانية تنفي صحة الأنباء حول جولة مفاوضات ثانية في إسلام آباد

      نفت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إيرنا” صحة الأنباء المتداولة بشأن عقد جولة ثانية من المفاوضات في إسلام آباد، مؤكدة أنها “غير صحيحة”.

      وأوضحت الوكالة أن “المطالب المفرطة وغير المعقولة وغير الواقعية من قبل الولايات المتحدة، والتغيير المتكرر في المواقف، والتناقضات المستمرة، واستمرار ما يسمى بالحصار البحري الذي يُعد خرقاً لتفاهم وقف إطلاق النار، إلى جانب الخطاب التهديدي، كلها عوامل حالت دون إحراز تقدم في المفاوضات حتى الآن”.

      وأضافت أنه “في ظل هذه الظروف، لا يُتصور وجود أفق واضح لمفاوضات مثمرة”.

      كما اعتبرت “إيرنا” أن “الأخبار التي تنشرها الولايات المتحدة تندرج في إطار لعبة إعلامية تُعرف بـ‘إلقاء اللوم’، وتهدف إلى ممارسة الضغط على إيران”.

      المصدر: موقع المنار

