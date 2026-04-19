سلسلة لقاءات للنائبة عز الدين في صور

أجرت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية، النائبة الدكتورة عناية عز الدين، سلسلة لقاءات في مدينة صور، خصّصتها للبحث في أوضاع المدينة واحتياجات المقيمين فيها، لا سيّما في ظلّ التحديات الراهنة الناتجة عن العدوان الإسرائيلي على لبنان، إضافةً إلى واقع المستشفيات والخدمات الصحية.

شملت اللقاءات اتحاد بلديات صور وغرفة عمليات وحدة إدارة الكوارث ومسؤول حركة أمل في إقليم جبل عامل علي إسماعيل، ومدراء مستشفيات المدينة إلى جانب ممثلين عن منظمة أطباء بلا حدود وبرنامج الغذاء العالمي.

وتركّز النقاش على أولوية تأمين مقوّمات الصمود في المدينة على مختلف المستويات، بما يشمل الجوانب الصحية والاجتماعية والمعيشية، وضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان استمرارية الخدمات الأساسية وتلبية احتياجات الأهالي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام