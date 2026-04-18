مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار السبت 18\4\2026

لن تبررَ الغايةُ الوسيلةَ هذا إن صدقتِ الغايات. والبلدُ لا يحتملُ مغامراتِ البعضِ السياسيةِ في زمنِ التحولات..

والحالُ أنَّ الذينَ فدوا الوطنَ بآلافِ الشهداءِ لإنقاذِهِ من بينِ أنيابِ الصهيونيِّ والأميركيِّ، لا يحتاجونَ إلى دروسٍ بالوطنيةِ من أحدٍ، ولن يسمحوا لهواةِ الانتحارِ السياسيِّ أن يأخذوا الوطنَ معهم خارجَ الحدودِ والدستورِ والميثاقِ الوطنيِّ، مهما علا شأنُهُم. فمن ضربوا الأرضَ بأقدامِهِم لتهتزَّ تحتَ دباباتِ الصهاينةِ وخياراتِ حكومتِهِم، لن يُخيفَهُم التهديدُ ولا التخوينُ بالضربِ على الطاولةِ المفترضِ أنَّها لكلِّ الوطنِ..

لبنانُ هذا لن يكونَ صهيونيًّا ولا أميركيًّا، قالها سيدُ شهداءِ الأمةِ، ويؤكدُها أهلُ المقاومةِ عند كلِّ تحدٍّ أو نزال، ومن لا يعجبُهُ فليشربْ إن يشأ من مضيقِ هرمزَ أو بابِ المندبِ، أو من بحرِ الناقورةِ أو حتى بركةِ بنتِ جبيلَ إن استطاعَ الوصولَ.

ولا يتوهمنَّ أحدٌ أنَّهُ بشريطٍ أصفرَ أو أخضرَ يستطيعُ أن يغيِّرَ وجهَ لبنانَ، فالشريطُ الوحيدُ الذي يعترفُ بهِ اللبنانيونَ ويُسيِّجُ الـ”10452″ كيلومترًا مربعًا هو الشريطُ الأحمرُ المرسومُ بدماءِ الشهداءِ..

فالمشهدُ الأبقى للوطنِ ومستقبلِهِ، هو ما تشهدُهُ القرى والمدنُ في الجنوبِ والبقاعِ والضاحيةِ الواقفةِ بعزٍّ رغمَ كلِّ الدمارِ، حيثُ لا إمكانيةَ للفصلِ بينَ الدمِ والترابِ، ولا بينَ طرفَي نهرِ الليطانيِّ الذي سقى الوطنَ عزَّةً وكرامةً وثباتًا. ومن طرفَي النهرِ مرورًا بالضاحيةِ إلى أعالي البقاعِ، كانت مواقفُ نوابٍ وقياديينَ من حزبِ اللّهِ وحركةِ أملٍ تؤكدُ على أنَّ الوطنَ للجميعِ، وأنَّهُ لا يُدارُ بعقليةِ 17 أيارَ..

أما المنطقةُ فلا تُدارُ بعقليةِ الصفقاتِ، ولا إمكانيةَ للتسليمِ بمفهومِ الابتزازِ أو الارتجالِ، ومع تقلباتِ دونالد ترامب ومحاولةِ التذاكي، انقلبَ مجددًا في مضيقِ هرمزَ الذي عادَ وأُطبقَ عليهِ مع إقفالِهِ من قبل الايرانيين لعدمِ التزامِ الأميركيِّ بتعهداتِهِ. ومع اشتداد المباحثات والوساطاتِ الباكستانيةِ لتثبيتِ موعدٍ جديدٍ للمفاوضاتِ الأميركيةِ الإيرانيةِ، أعلنَ الإيرانيونَ رفضَهُم لأيِّ موعدٍ جديدٍ مع تقلبِ المواقفِ الأميركيةِ وزيادةِ شروطٍ غيرِ منطقيةٍ، فيما اعتبرَ وزيرُ الخارجيةِ الباكستانيّ أنَّ لبنانَ يُشكِّلُ أحدَ أبرزِ نقاطِ الخلافِ بينَ الولاياتِ المتحدةِ وإيرانَ..

وحتى يرتدعَ ترامبُ من جديدٍ، فإنَّ البحريةَ الإيرانيةَ مستعدةٌ لإلحاقِ “هزائمَ مريرةٍ جديدةٍ” بالأعداءِ، كما أكدَ قائدُ الثورةِ آيةُ اللّهِ السيدُ مجتبى خامنئي في بيانٍ بمناسبةِ يومِ الجيشِ الإيرانيِّ..



بقلم علي حايك

تقديم محمد قازان

المصدر: موقع المنار