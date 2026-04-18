باكستان تختتم جولة دبلوماسية تشمل ثلاث دول ومساعٍ لاحتواء العدوان الأميركي على إيران

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه أنهى زيارته إلى تركيا، السبت، مختتمًا بذلك جولة دبلوماسية مكثفة شملت ثلاث دول، في إطار مساعي إسلام آباد لإنهاء العدوان الأميركي – الإسرائيلي على إيران.

وقال شريف: “أغادر أنطاليا بذكريات طيبة والتزام متجدد بتعزيز الروابط الأخوية الراسخة بين بلدينا، ومواصلة تعاوننا الوثيق لدفع الحوار والدبلوماسية نحو تحقيق سلام واستقرار دائمين في المنطقة”.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الباكستاني، السبت، أن قائده أنهى زيارة استمرت ثلاثة أيام إلى طهران، التقى خلالها كبار المسؤولين والمفاوضين الإيرانيين، في إطار الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وذكر الجيش في بيان أصدره قبل محادثات مرتقبة بين طهران وواشنطن في إسلام آباد خلال الأيام المقبلة، أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير التقى خلال الزيارة عددًا من كبار القادة الإيرانيين، ما يُظهر “عزم باكستان الراسخ على تيسير التوصل إلى تسوية تفاوضية… وتعزيز السلام والاستقرار والازدهار”.

المصدر: أ.ف.ب.