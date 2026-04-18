ايران | الخارجية الإيرانية: اليورانيوم المخصب لن يُنقل إلى أي مكان.. وله قدسية التراب الإيراني

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن اليورانيوم المخصب لن يتم نقله إلى أي مكان على الإطلاق، نافياً أن تكون مسألة نقله إلى الولايات المتحدة قد طرحت كخيار.

وقال بقائي في تصريحات للتلفزيون الرسمي، السبت: “إن اليورانيوم المخصب له قدسية توازي قدسية التراب الإيراني”، في رد واضح على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السابقة حول نقل “الغبار النووي” إلى أمريكا.

وفي شأن مضيق هرمز، أوضح بقائي أن “فتح وإغلاق المضيق لا يحدث في الفضاء الافتراضي، بل إن إيران هي صاحب القرار الفعلي في هذا الشأن”.

وأشار إلى أنه “عقب وقف إطلاق النار، أعلنت إيران عدم وجود مانع أمام تردد السفن غير العسكرية عبر المضيق شريطة موافقة المراجع المختصة”.

وحذر المتحدث من أن “ما يسمى بالحصار البحري سيواجه بالتأكيد رداً إيرانياً مناسباً”، مؤكداً أن “الحصار البحري يُعد نقضاً لاتفاق وقف إطلاق النار، وإيران ستتخذ التدابير اللازمة حيال ذلك”.

وبخصوص مسار المفاوضات، قال بقائي: “في اللحظة التي نشعر فيها أن مصالح وقضايا الجمهورية الإسلامية قد ضُمِّنت وتوفرت في إطار اتفاق ما، يمكننا حينها القول إننا على مسافة قصيرة من الوصول إلى اتفاق”.

وشدد على أن “رفع العقوبات يمثل أهمية بالغة بالنسبة لنا، كما أن تعويض الأضرار التي لحقت بنا يحظى بأهمية خاصة”.

وأضاف: “لا يوجد أي غموض في أي جزء من أجزاء المفاوضات، وقد عبرنا عن مواقفنا بكل وضوح”.

المصدر: وكالة يونيوز