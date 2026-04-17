تسجيل عدد من الخروقات الصهيونية لوقف اطلاق النار

افاد مراسل المنار انه خلال اقل من ٢٤ ساعة سجل الخروقات الصهيونية التالية لوقف اطلاق النار:
- اكثر من ٢٠ قذيفة مدفعية اطلقت باتجاه قرى في القطاع الثلاث (الشرقي، الاوسط، الغربي)
- استهداف فريق للدفاع المدني في الهيئة الصحية الاسلامية في بلدة كونين واصابة ٣ مسعفين.
- استهداف سيارة ودراجة نارية على طريق عام كونين – بيت ياحون وارتقاء شهيد واصابة مواطن.
- عمليات تفجير نفذها العدو في العديد من القرى الحدودية في القطاعات الثلاث
- تبديل وتوسعة عدد من نقاط تموضع الجنود والاليات.
- تحليق لمسيرات العدو في اجواء عدد من مناطق الجنوب اللبناني.