“ملتقى العلماء المسلمين” : المفاوضات تتعارض مع الدستور اللبناني

صدر عن “ملتقى العلماء المسلمين” في لبنان، بيان قال فيه :” يرى بعضُهم أن ما جرى في “يوم الأربعاء الأسود”، من قصف إسرائيلي غير مسبوق على بيروت، يشكل حدثا مفصليا يستغل للدفع نحو التفاوض تحت وطأة النار”.

أضاف :”وانطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية والإيمانية، نؤكد رفضنا المطلق لما جرى وما يجري من محاولات لفرض مسار تفاوضي تحت وابل ناري غير مسبوق على أراضي الوطن، لاعتباراتٍ عدة أهمها أن أي تفاوض يتم في ظل هذه الظروف القسرية يفتقر إلى الحد الأدنى من السيادة والقرار الحر.

كما ونشدد على أن هذه المفاوضات تتعارض مع الدستور اللبناني، الذي يجرّم أي شكل من أشكال التعامل مع العدو الإسرائيلي، ما يجعل أي انخراط في هذا المسار مخالفة قانونية صريحة، فضلًا عن تعارضه مع الثوابت الوطنية، والأخلاقية والإنسانية والإيمانية”.

ودعا “الملتقى” السلطة السياسية إلى “التراجع الفوري عن أي توجه من هذا النوع، ونحملها المسؤولية الكاملة عن تبعات أي قرار يخالف أحكام الدستور ويهدد المصالح العليا للبلاد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام