الثلاثاء   
   09 12 2025   
   18 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 18:24
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    “ملتقى العلماء المسلمين”: نحذر من المفاوضات إذ قد تكون سياسية تطبيعية

      حذر “ملتقى العلماء المسلمين” في لبنان، في بيان بعد اجتماعه الشهري الدوري، من “فخ ما يسمى بالمفاوضات لأنها قد تكون أمنية واقتصادية بنصوصها، وسياسية تطبيعية بأهدافها”، وقال: “طبعنا إسلامي ولا نرضى بالتطبيع، إذ ليس من طبعنا التطبيع”.

      وأشار إلى أن “الأمة الإسلامية تتعرض لحملة إعلامية كلامية أورثت هزيمة نفسية، فانهارت النفوس وضعفت، واستسلمت، واعتبرت أن التسليم للعدو الصهيوني وامتثال أوامره، ينجي من الدرك الأسفل الذي وصلت إليه”، وقال: “هذا الشعور سببه، أخبار كاذبة وتشويه حقائق، وصناعة تقارير مخابراتية غربية، وعقد مؤتمرات، وإنفاق مليارات الدولارات، إلى جانب أضاليل، وأباطيل، وتهويل كلها تصب في خانة صناعة رهبة وقوة للعدو مقابل إظهار ضعف المسلمين”.

      ولفت الملتقى إلى أن “هنا يأتي دوره لجهة التصدي للمحتل وطرده من كامل البلاد العربية والإسلامية، لأن هذا المحتل الغاصب، لم يكتف باحتلال الأرض، بل احتل القلوب، والعقول، والنفوس”.

      وأكد أنه “سيعمل على استئصال أي أثر لهذا الاحتلال ومحو آثاره، فلا يبقى له أي تبعية وارتهان، مع كامل الاعتزاز بشخصيتنا الإسلامية”.

      ورأى أن “الحل هو بخروج المحتل”، معتبرا أن “هذا المحتل لن يخرج بقوة المفاوضات بل بقوة السلاح”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

      مواضيع ذات صلة

      “ملتقى العلماء المسلمين” في ذكرى السيد نصر الله: للتمسك بالجهاد لصد العدوان

      “ملتقى العلماء المسلمين” في ذكرى السيد نصر الله: للتمسك بالجهاد لصد العدوان

      “ملتقى العلماء المسلمين” في لبنان ناشد الدول العربية إغاثة المسلمين في فلسطين

      “ملتقى العلماء المسلمين” في لبنان ناشد الدول العربية إغاثة المسلمين في فلسطين