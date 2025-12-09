“ملتقى العلماء المسلمين”: نحذر من المفاوضات إذ قد تكون سياسية تطبيعية

حذر “ملتقى العلماء المسلمين” في لبنان، في بيان بعد اجتماعه الشهري الدوري، من “فخ ما يسمى بالمفاوضات لأنها قد تكون أمنية واقتصادية بنصوصها، وسياسية تطبيعية بأهدافها”، وقال: “طبعنا إسلامي ولا نرضى بالتطبيع، إذ ليس من طبعنا التطبيع”.

وأشار إلى أن “الأمة الإسلامية تتعرض لحملة إعلامية كلامية أورثت هزيمة نفسية، فانهارت النفوس وضعفت، واستسلمت، واعتبرت أن التسليم للعدو الصهيوني وامتثال أوامره، ينجي من الدرك الأسفل الذي وصلت إليه”، وقال: “هذا الشعور سببه، أخبار كاذبة وتشويه حقائق، وصناعة تقارير مخابراتية غربية، وعقد مؤتمرات، وإنفاق مليارات الدولارات، إلى جانب أضاليل، وأباطيل، وتهويل كلها تصب في خانة صناعة رهبة وقوة للعدو مقابل إظهار ضعف المسلمين”.

ولفت الملتقى إلى أن “هنا يأتي دوره لجهة التصدي للمحتل وطرده من كامل البلاد العربية والإسلامية، لأن هذا المحتل الغاصب، لم يكتف باحتلال الأرض، بل احتل القلوب، والعقول، والنفوس”.

وأكد أنه “سيعمل على استئصال أي أثر لهذا الاحتلال ومحو آثاره، فلا يبقى له أي تبعية وارتهان، مع كامل الاعتزاز بشخصيتنا الإسلامية”.

ورأى أن “الحل هو بخروج المحتل”، معتبرا أن “هذا المحتل لن يخرج بقوة المفاوضات بل بقوة السلاح”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام