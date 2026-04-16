    لبنان

    دراسة | إنجازات الجبهة اللبنانية

      نشر “مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير” (يوفيد) دراسة حول الإنجازات التي تحققت على الجبهة اللبنانية بمواجهة العدوان الصهيوني على لبنان.

      ولفتت الدراسة إلى مسائل منها: أن قرار المقاومة باستهداف العدو أدى إلى مباغتته، ما أدى إلى استباق العدوان المقرر سلفًا، كما أن المقاومة اختارت التوقيت المناسب في ظل حرب إقليمية، ومنعت العدو من تحقيق أهدافه بالهجوم باتجاه نهر الليطاني.

      وأشارت الدراسة إلى أن المقاومة تكيفت مع الحرب التكنولوجية المتقدمة، كما أثبتت قدرة على الإدارة والسيطرة، وكبدت العدو خسائر كبيرة، ناهيك أن المقاومة استفادت من الدعم الإيراني خلال المفاوضات، ما يؤكد مدى التشبيك بين أضلع محور المقاومة.

      للاطلاع على الدراسة كاملة، اضغط هنا.

      المصدر: مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير

