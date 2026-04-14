الثلاثاء   
   14 04 2026   
   25 شوال 1447   
   بيروت 22:10
    الفوعاني: حركة أمل ترفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال التفاوض المباشر مع العدو

      أكدت حركة امل موقفها الرافض لأي شكل من أشكال التفاوض المباشر مع العدو الإسرائيلي، وشددت على أن لجنة الميكانيزم تبقى الإطار العملي والتنفيذي لوقف العدوان والعودة لتطبيق كامل بنود وقف إطلاق النار الذي أُنجز في تشرين الثاني 2024، والذي لم تلتزم به إسرائيل في أي من بنوده.

      وفي السياق، أشار رئيس الهيئة التنفيذية في حركة “أمل” مصطفى الفوعاني إلى أن الحركة “لا تطلب شهادة من أحد، بل هي من تمنح شهادات في الانتماء الوطني والمقاومة والصمود والعيش المشترك”، مضيفًا أنّ “الوطن لا يُبنى إلا بالتضحيات”.

      وشدد الفوعاني على أنّ “هذه مسيرة تُعاش لا تُروى، ومن لم يفهمها فليقرأ الأرض قبل الكتب”، لافتًا إلى أنّ حركة ”أمل” وُلدت من رحم المعاناة، وقدّمت آلاف الشهداء دفاعًا عن الأرض والكرامة من ربّ الثلاثين إلى بنت جبيل ومن عين البنية إلى كل أرض الجنوب.

      وفي سياق الرد على ما وصفه بـ“المشككين بمسيرة الحركة”، قال الفوعاني إنّه “لا حاجة لإقناعهم، فالتاريخ وحده يكفي”، مضيفًا: “كفى بحركة أمل نورًا وشرفًا لا يضاهى”.

      المصدر: حركة امل

