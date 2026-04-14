الرئيس بري بحث مع زواره تطورات الاوضاع.. أرسلان : هناك اتفاق لوقف اطلاق النار فليطبق هذا الاتفاق

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس الحزب “الديموقراطي اللبناني” الوزير السابق طلال أرسلان، في حضور عضو المجلس السياسي في الحزب الوزير السابق صالح الغريب حيث تناول اللقاء تطورات الاوضاع في لبنان والمستجدات السياسية والميدانية وملف النازحين.



وبعد اللقاء تحدث أرسلان : لقد جربنا كل أنواع الانقسامات الداخلية امام هجمات تستهدفنا من كل حد وصوب ، والعدو الاسرائيلي معروف وعيب ان نصل الى مرحلة لان نقنع بعضنا بان الشراسة هي في ما بيننا ونحول العدو الى حمل وديع ، هناك حد ادنى من الأخلاقية السياسية يجب ان نتمتع بها بحس وطني” .



وتابع أرسلان : “اتمنى من الجميع ان نبعد شبح التبرع بالفتنة الداخلية . لبنان لم يعد يتحمل والشعب اللبناني لم يعد يحتمل”.

اضاف “وضعت الرئيس بري بموضوع النزوح لأخواننا من الجنوب والضاحية في الجبل وهؤلاء إخوتنا وأهلنا ، نتعاطى معهم في الجبل بخلفية الأخوة والتعاون ، نحن في النهاية أبناء وطن واحد وهم مشترك واحد ومصير واحد ويجب ان يفهم الجميع في هذا البلد لا كرامة لأحد ولا لطائفة ولا فئة دون الأخرى” .

وحول المفاوضات التي ستجري في واشنطن، قال أرسلان : “أي موقف يحرر الجنوب ويعيد النازحين لقراهم ويعيد الاسرى ويحرر الارض اهلا وسهلا ، لكن اي شيء خارج هذا الاطار يحول التفاوض الى استسلام انا بطبعي لست مع الاستسلام وانا لست مع التفاوض تحت ضغط النار ، هناك اتفاق لوقف اطلاق النار فليطبق هذا الاتفاق ولكل حادث حديث . ودائما نعول على حكمة الرئيس نبيه بري ولا أحد يستطيع ان ينكر حرصه وحكمته وتعقله على وحدة البلد وانتمائه ولم الشمل فيه” .

منيمنة وخلف



واستقبل بري النائبين ابراهيم منيمنة وملحم خلف، في حضور عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد خواجة . وتم البحث في الأوضاع العامة وخصوصا الوضع في بيروت.