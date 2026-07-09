وزير الزراعة من بعلبك الهرمل: خطة للتشجير ومعالجة الكلاب الشاردة ودعم القطاع الزراعي

بدعوة من الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب، التقى وزير الزراعة نزار هاني رؤساء اتحادات البلديات والبلديات في محافظة بعلبك الهرمل، حيث استعرض أبرز مشاريع الوزارة والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي.

وهنّأ هاني أبناء المحافظة لتصدرها سجل المزارعين، مشيرًا إلى تسجيل أكثر من 20 ألف مزارع، ومثنيًا على دور البلديات في إنجاز هذا الملف. كما أعلن مواصلة تنفيذ برنامج تشجير جوانب الطرقات، والعمل على تأمين التمويل اللازم له، إضافة إلى إعداد خطة لمعالجة مشكلة الكلاب الشاردة في مختلف المناطق.

المصدر: موقع المنار