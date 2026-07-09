المدير التنفيذي لشركة السكك الحديدية الايرانية: سيُعاد بناء الخط الثاني أيضًا خلال الساعات القليلة المقبلة وفي الوقت الحالي استؤنفت حركة القطارات على الخط الذي تمت إعادة بنائه