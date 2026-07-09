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    المدير التنفيذي لشركة السكك الحديدية الايرانية: سيُعاد بناء الخط الثاني أيضًا خلال الساعات القليلة المقبلة وفي الوقت الحالي استؤنفت حركة القطارات على الخط الذي تمت إعادة بنائه

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