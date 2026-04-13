رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان تدعو إلى إقرار المطالب وتحذّر من مقاطعة الامتحانات الرسمية

توجهت رابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان بالتحية إلى جميع الزملاء، ولا سيما الذين كانوا على مستوى المسؤولية النقابية من خلال الالتزام بموقف الروابط لجهة التريث طوال هذه الفترة، كما حيت العاملين في مراكز الإيواء الذين كان لهم الدور الأساسي في استقبال واحتضان النازحين وتسيير شؤونهم.

وأمام هول الاعتداءات على لبنان، دعت الرابطة إلى الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى، ولا سيما المعلمين منهم، وإلى الرحمة للشهداء الأطفال والتلامذة الذين فقدوا حياتهم بفعل الاعتداءات التي لا تراعي الطفولة ولا يردعها قانون.

ومع استمرار الاعتداءات على لبنان وعدم وجود أفق لها في المدى المنظور، دعت الرابطة المعلمين إلى استئناف العملية التعليمية وفق الآليات التي اعتمدتها وزارة التربية والالتزام بها.

كما دعت وزيرة التربية إلى إعلان موقف واضح ونهائي بالنسبة إلى الامتحانات الرسمية، ولا سيما الشهادة المتوسطة، في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها البلد.

وأكدت الرابطة، وانطلاقاً من الواقع الاقتصادي الضاغط وانعدام الاستقرار وارتفاع الأسعار الذي التهم القدرات الشرائية وضيق الأحوال المادية، على ما يلي:

ضرورة التزام الحكومة بإيجاد حل سريع ومناسب للرواتب الست التي أقرتها سابقاً وصرفها لمستحقيها بأسرع وقت ممكن.

ضرورة صرف مساعدة اجتماعية عاجلة للمعلمين وجميع العاملين في القطاع العام للمساهمة في مواجهة الأزمة الخانقة التي يعاني منها الجميع.

دعوة وزارة التربية إلى مراعاة خصوصية المدارس والثانويات المصنفة ضمن المناطق غير الآمنة، بما يراعي ظروف المعلمين والأساتذة والطلاب المعيشية والصحية والنفسية.

ضرورة إقرار العقد الكامل للمتعاقدين منذ مطلع آذار وحتى نهاية العام الدراسي، لأن التوقف عن التعليم لم يكن خيارهم بل فُرضت عليهم ظروف الحرب.

بما أن الحكومة تقوم بالتعيينات والتوظيف وتسيير أمور الدولة بشكل طبيعي، فلا شيء يمنعها من إقرار سلسلة الرواتب التي كانت قد وعدت بإقرارها قبل نهاية شهر آذار.

واختتمت الرابطة بيانها بوضع هذه المطالب برسم الحكومة والمسؤولين على مختلف المستويات، محذرة من الاستمرار في المماطلة والتسويف، ومؤكدة أنها ستلجأ إلى خطوات تصعيدية، ليس أقلها مقاطعة الامتحانات الرسمية في حال عدم الاستجابة.

المصدر: موقع المنار