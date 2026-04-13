حرب إيران تهدد الأمن الغذائي في آسيا.. نقص الوقود والأسمدة يضغط على إنتاج الأرز

تتجه تداعيات الحرب على إيران نحو مرحلة أكثر خطورة، مع انتقال تأثيراتها من أسواق الطاقة إلى الأمن الغذائي، في ظل تهديد يطال واحدة من أبرز السلع الأساسية في العالم، وهي الأرز.

ووفق تقرير لوكالة “بلومبيرغ”، يواجه مزارعو الأرز في آسيا ضغوطًا غير مسبوقة نتيجة ارتفاع تكاليف الوقود والأسمدة، بالتزامن مع تعطل سلاسل الإمداد عبر مضيق هرمز، ما أدى إلى قفز التكاليف إلى مستويات مضاعفة، وصلت في بعض الحالات إلى ثلاثة أضعاف.

هذا الواقع دفع مزارعين إلى ترك محاصيلهم دون حصاد، فيما يدرس آخرون تأجيل الزراعة أو تقليص المساحات المزروعة، وسط تراجع العوائد وارتفاع النفقات، الأمر الذي ينعكس سلبًا على حجم الإنتاج.

ويُفاقم إغلاق مضيق هرمز شبه الكامل الأزمة، كونه ممرًا حيويًا لإمدادات الوقود والأسمدة، ما يهدد بتراجع توافر الغذاء خلال النصف الثاني من العام، في حال استمرار تعطّل الملاحة لأسابيع إضافية.

وفي هذا السياق، حذّر خبراء من أن هوامش الربح الضيقة ستدفع المزارعين إلى خفض الإنتاج، ما قد يؤدي إلى نقص في الإمدادات، خاصة في دول تعتمد بشكل كبير على الأرز كمصدر رئيسي للغذاء والدخل.

وتشير التقديرات إلى احتمال انخفاض إنتاج الأرز في الفلبين، أكبر مستورد عالمي، بنحو 10% هذا العام، وهو ما يعزز المخاوف من ضغوط إضافية على الأسواق خلال موسم الحصاد المقبل.

كما يعاني المزارعون من تراجع أسعار الأرز، في وقت ترتفع فيه التكاليف، ما يؤدي إلى تقلّص الأرباح أو تسجيل خسائر، ويضعف الحوافز للاستمرار في الإنتاج.

ورغم محاولات محدودة للتكيف، عبر استخدام أسمدة بديلة أو التحول إلى محاصيل أخرى، إلا أن الخيارات تبقى ضيقة أمام ملايين المزارعين الذين يعتمدون على زراعة الأرز كمصدر أساسي للعيش، ما يضع الأمن الغذائي في آسيا أمام تحديات متصاعدة.

المصدر: وكالة تسنيم