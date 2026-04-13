إيران | عراقجي: إيران تفاوضت بِحسن نية لإنهاء صراع الـ47 عامًا.. والتهديدات عرقلت اتفاق إسلام آباد

قال وزير الخارجيّة الإيراني عباس عراقجي، إنّ بلاده انخرطت “بحسن نية” في مفاوضات مكثفة وعلى أعلى المستويات لإنهاء حالة الصراع الممتدة مع الولايات المتحدة منذ 47 عامًا.

وفي منشور على منصة إكس، أوضح عراقجي أنه “بينما كانت الأطراف على بعد خطوات قليلة من التوصل إلى اتفاق إسلام آباد، واجهت المفاوضات عقبات تمثلت في المبالغات والتغييرات المستمرة في الأهداف والتهديدات بالحصار”.

واختتم عراقجي تصريحاته بالتأكيد على أن “الدروس لم تُستفد بعد”، مشددًا على القاعدة الدبلوماسية التي تقول إن “حسن النية يولد حسن النية، والعداوة تولد العداوة”.

