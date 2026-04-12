الأحد   
   12 04 2026   
   23 شوال 1447   
   بيروت 13:08
    عربي وإقليمي

    قاليباف: قدمنا مبادرات إيجابية وتقدمية لكن الطرف الآخر لم يتمكن في النهاية من كسب ثقتنا

      قال رئيس مجلس الشورى في إيران محمد باقر قاليباف:”قبل بدء المفاوضات، أكدت أننا نمتلك حسن النية والإرادة اللازمة، لكننا لا نثق بالطرف الآخر بسبب تجارب الحربين السابقتين”.

      واضاف”أعضاء الوفد الإيراني قدموا مبادرات إيجابية وتقدمية، لكن الطرف الآخر لم يتمكن في النهاية من كسب ثقة الوفد الإيراني في هذه الجولة من المفاوضات، أدركت أمريكا منطقنا ومبادئنا، والآن حان الوقت لتقرر ما إذا كانت قادرة على كسب ثقتنا أم لا”.

      وتابع”نحن نعتبر دبلوماسية القوة والاحترام طريقة أخرى إلى جانب الكفاح العسكري لنيل حقوق الشعب الإيراني، ولن نتوقف لحظة واحدة عن السعي لتثبيت إنجازات الأربعين يوماً من الدفاع الوطني الإيراني”.

      واضاف”كما أنني أشكر جهود الدولة الصديقة والشقيقة باكستان على تسهيل عملية هذه المفاوضات، وأبعث بالتحية إلى الشعب الباكستاني”.

      وقال :”إيران كيان واحد يتكون من ٩٠ مليون روح. أشكر كل الشعب الإيراني البطل الذي استجاب لتوجيهات قائد الثورة المعظم، وخرج إلى الشوارع داعماً أبناءه، وأرسل الدعاء خلفنا. وأقول “خدا قوت” (بارك الله فيكم) لزملائي في هذه المفاوضات المكثفة التي استمرت ٢١ ساعة”.

      المصدر: مواقع

