معظم الأمريكيين يدعمون عزل دونالد ترامب

أفاد استطلاع الرأي الذي أجرته Lake Research Partners لصالح Free Speech for People، دعمًا كبيرًا لعزل الرئيس ترامب، حيث بلغت نسبة المؤيدين 52% مقابل 40% معارضين. ما يثير الاهتمام أن 14% من الجمهوريين يدعمون العزل، وهي زيادة كبيرة مقارنة بالاستطلاعات السابقة خلال فترتي رئاسته. وينتشر الدعم عبر الديمقراطيين (84%)، و المستقلين (55%)، حتى نسبة صغيرة من الجمهوريين (14%).

هذا ويُعتبر هذا الاستطلاع غير مسبوق، حيث يُعد أول مرة في فترة رئاسية يتجاوز فيها هذا القدر من التأييد لعزل الرئيس في مرحلة مبكرة من ولايته. كما يعكس الاستطلاع استياءً عامًا من تصرفات ترامب، خصوصًا فيما يتعلق بحربه مع إيران و تعامل إدارته مع حقوق الأمريكيين الدستورية.

المثير أيضًا أن أسواق التنبؤ أظهرت زيادة في احتمال عزله، حيث تتوقع منصات مثل Kalshi و Polymarket احتمال 27% لعزله وإزالته من منصبه، و 65% لإمكانية عزله قبل نهاية ولايته الثانية.

وعند مقارنة هذه الأرقام الحالية مع استطلاعات العزل السابقة في 2020-2021، يظهر زيادة في الدعم لعزل ترامب، خاصة بين المستقلين. بينما كانت دعم الجمهوريين للعزل منخفضًا بشكل تاريخي (حتى خلال محاكمات العزل السابقة)، تشير الأرقام الحالية إلى تغير في الرأي العام داخل قاعدة ترامب، مما يشير إلى تآكل كبير في شعبيته حتى بين مؤيديه.

المصدر: صحافة أجنبية