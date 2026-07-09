القوات البحرية للحرس الثوري الايراني: مغامرات الجيش الأمريكي في مضيق هرمز ستواجه رداً قوياً وستعيق عملية إعادة الفتح التدريجية للمضيق

أعلنت القوات البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية الايرانية في بيان اليوم الخميس أنه “لا يحق للأجانب أي حصة في هذه الأرض وفي مضيق هرمز”، مشيرة إلى أن “مغامرات الجيش الإرهابي الأمريكي وتدخله في تحديد مسارات المرور، سيواجه رداً قوياً منا، يعيق أيضاً عملية إعادة الفتح التدريجية، ويعرض مصالح الدول التي تستفيد من مضيق هرمز لخطر كبير”.

إلى ذلك، وجهت القوات البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية الايرانية “تحية للأمة البصيرة والشجاعة التي أظهرت بحضورها المذهل وتشييعها المليوني للشهيد القائد في إيران والعراق، أن هذا هو الزمن الذي ينتهي فيه جبروت القوى، وأن هذا القرن هو عصر هيمنة إرادة الأمم”.

كما وجهت تحية ايضاً “لمقاتلي الإسلام الشجعان الذين أثبتوا برد فعلهم القوي على انتهاكات الجيش الأمريكي الذي يقتل الأطفال، أن مصير المعركة لا يحدده امتلاك الأسلحة، بل قوة الإيمان”.

وتابعت “المقاتلون الذين، خلال الأسبوعين الماضيين، عززوا سيطرتهم على مضيق هرمز وأمنوه، وبإعادة فتحه تدريجياً، رفعوا قدرة المرور إلى حوالي 50٪ من حركة السفن قبل الحرب، وهم بصدد زيادة قدرة حركة السفن التي تحصل على تصريح من قوات البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية لعبور المسارات المحددة من قبل الجمهورية الإسلامية، مع الالتزام الصارم بقواعد الأمن”.

المصدر: موقع المنار