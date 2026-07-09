اللواء علي عبداللهي: أبناء الوطن الشجعان في القوات المسلحة سيقومون بعمل ثوري لحرمان العدو من النوم، وسيحققون عاجلاً أم آجلاً الانتقام لمرتكبي هذه الجرائم الإرهابية