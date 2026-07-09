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    قسم الإعلام في العتبة الرضوية: ستقام مراسم الدفن في إحدى الأروقة القريبة من المضجع الشريف للإمام الرضا (ع)

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