خرازي يلتحق بقافلة الشهداء متأثرًا بجراحه جراء عدوان صهيو أميركي غادر

ارتقى رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران، الدكتور كمال خرازي، شهيدًا متأثرًا بجراحه التي أُصيب بها جراء عدوان أميركي صهيوني غادر استهدف منزله في وقت سابق، ليلتحق بقافلة الشهداء بعد حياة قضاها في خدمة الجمهورية الإسلامية ومبادئها.

يُعد الشهيد الدكتور كمال خرازي قامة وطنية ودبلوماسية بارزة، حيث شغل مناصب رفيعة وحساسة في بنية الجمهورية الإسلامية، كان أبرزها عمله مستشارًا للقائد الشهيد الإمام السيد علي الخامنئي، وتوليه حقيبة وزارة الخارجية لسنوات طويلة أدار خلالها ملفات دولية معقدة ببراعة واقتدار. كما كان عضوًا في مجلس تشخيص مصلحة النظام، ورئيسًا لمركز العلوم المعرفية، مما جعله يجمع بين الحنكة السياسية والعمق الأكاديمي.

وكان منزل الشهيد خرازي قد تعرض لهجوم جوي شنه طيران العدو الأميركي الصهيوني، وهو الاعتداء الذي أسفر في حينه عن استشهاد زوجته على الفور، بينما نُقل الدكتور خرازي إلى المستشفى إثر إصابته بجروح بليغة. وقد خضع للعلاج المكثف طوال الفترة الماضية، إلا أن ارتقى شهيدًا شاهدًا على إجرام العدو.

