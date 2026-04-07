لواء أميركي سابق ينتقد إقالة ضباط كبار ويشبهها بأسلوب ستالين وهتلر

حذر اللواء الأمريكي المتقاعد “راندي مانر” من أن “وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون تتجه نحو وضع خطير للغاية”، عقب قرارات إقالة طالت ضباطاً كباراً في الجيش، في وقت تخوض فيه الولايات المتحدة حرباً على إيران.

ونقلت مجلة “نيوزويك” عن مانر قوله إن “هذه الإقالات قد تؤدي إلى إسكات المشورة العسكرية النزيهة، ما يهدد جودة القرارات في مرحلة حساسة تعتمد على الخبرة العسكرية”.

وأوضح أن “إقالة قيادات عسكرية بشكل مفاجئ ودون توضيحات علنية قد تقوّض الروح المعنوية داخل الجيش، وتضعف ثقة الجنود، كما قد تدفع القادة إلى التردد في تقديم نصائح صريحة خوفاً على مناصبهم”.

وفي مقارنة لافتة، أشار مانر إلى أن “مثل هذه السياسات لم تُسجّل تاريخياً إلا في عهدي جوزيف ستالين وأدولف هتلر، عندما تم إقصاء ضباط كبار قبل خوض الحروب، معتبراً أن ذلك لا يعزز ثقة الجنود بقيادتهم”.

وتشمل الإقالات التي أثارت الجدل قرار وزير الدفاع بيت هيغسث بإعفاء عدد من كبار القادة، من بينهم رئيس أركان الجيش راندي جورج.

كما عبّر مشرعون جمهوريون وقادة عسكريون سابقون عن “مخاوفهم من تداعيات هذه الخطوة على الجاهزية العسكرية، في وقت يُتوقع أن تخضع هذه القرارات لتدقيق واسع خلال جلسات الكونغرس المقبلة”.

ويأتي هذا الجدل في ظل ضغوط متزايدة على الإدارة الأمريكية لتقديم تفسيرات واضحة بشأن هذه الإقالات، وضمان استمرارية القيادة العسكرية خلال العمليات الجارية.

