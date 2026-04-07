بالصور | مشاهد فضائية تكشف أضراراً واسعة في مواقع بالإمارات والسعودية وسط تصعيد إقليمي

تُظهر مشاهد جديدة من الأقمار الاصطناعية حجم الأضرار التي قالت تقارير إنها لحقت بعدد من المواقع في كلٍّ من الإمارات والسعودية، وذلك عقب ضربات نُسبت إلى إيران في إطار التصعيد العسكري المتواصل في المنطقة.

وبحسب ما تم تداوله، شملت الأضرار مواقع متعددة، من بينها محطة لضخ ومخازن دعم الوقود في ميناءي الفجيرة والرويس داخل الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى مركز دعم استخباراتي ومركز معلوماتي في أبوظبي ومنطقة الرحبة.

كما تحدثت المعطيات عن استهداف خطوط تأمين النفط في ميناء رأس التنورة، وأخرى في ينبع داخل المملكة العربية السعودية، إلى جانب مواقع يُقال إنها مرتبطة بأنظمة رادار إنذار مبكر، من بينها رادار TPS-75 في دبي ورادار FPS-117 في الرفحاء.

وتأتي هذه المعلومات في ظل تصاعد التوتر الإقليمي، وسط استمرار تبادل الاتهامات والضربات بين أطراف الصراع، فيما لم تصدر تأكيدات رسمية مستقلة حول حجم الأضرار أو طبيعتها من الجهات المعنية حتى الآن.

المصدر: وكالة تسنيم+موقع المنار