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الاحتلال يهدم مباني ومنازل مأهولة ومنشآت زراعية في محافظة بيت لحم

شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، بتنفيذ سلسلة من عمليات الهدم في محافظة بيت لحم، طالت منازل ومنشآت مدنية وزراعية، وسط انتشار عسكري كثيف ومنعٍ لتحركات الأهالي.

في قرية مراح معلا جنوب بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة وأغلقت مداخلها بشكل كامل، قبل أن تباشر بهدم بناية سكنية من ثلاثة طوابق تعود للمواطن علاء الشريف، تبلغ مساحة كل طابق منها 200 متر مربع، بحجة البناء دون ترخيص.

كما هدمت منزلا آخر قيد الإنشاء بمساحة 150 مترا مربعا، مكوناً من أعمدة وسقف باطوني.

وفي قرية المعصرة المجاورة، سلمت سلطات الاحتلال المواطن محمود سليمان زواهرة إخطاراً بهدم منزله المأهول، والبالغة مساحته 300 متر مربع، بذريعة عدم الترخيص، قبل أن تقدم على هدم منزل آخر يعود لعائلة عيسى الشريف.

كما طالت عمليات الهدم غرفة زراعية في منطقة بانياس شمال شرق بلدة نحالين غرب بيت لحم، تعود لعائلة بلال سعود فنون، بحجة مماثلة.

وفي تطور خطير آخر، حاول مستوطنون إحراق منزل في برية كيسان شرق بيت لحم، في إطار اعتداءات ممنهجة تستهدف الفلسطينيين وممتلكاتهم.

تأتي هذه الممارسات في ظل تصاعد سياسة الهدم، حيث كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن سلطات الاحتلال هدمت خلال النصف الأول من عام 2025 نحو 588 منشأة فلسطينية، ما أدى إلى تضرر 843 فلسطينيا، بينهم 411 طفلا. كما تم توجيه 556 إخطاراً بالهدم، شملت 322 منزلا مأهولاً، و151 منشأة زراعية، و97 مصدر رزق، في إطار سياسة تهجير ممنهجة.

وتحذر المؤسسات الحقوقية من أن هذه السياسات تهدف إلى تقويض الوجود الفلسطيني، وفرض وقائع استيطانية على الأرض، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

المصدر: عرب 48